Sette appuntamenti e tanti corsi. Settecento persone a Materia nella prima settimana di marzo

“Una serata al di sopra delle mie aspettative. Con un pubblico speciale, capace di domande profonde, di commozione sincera e intima. Orgogliosa di questo nuovo passo del mio nuovo romanzo, Il battito periodico delle palpebre, storia vera di un’esperienza di vita ai confini della vita”. (Elisa Origi)

“Grande serata. Grazie. Complimenti per lo spazio e per la programmazione. Non scontato. Complimenti davvero. Avete costruito uno spazio speciale con margini incalcolabili. Bravissimi”. (Renzo Chiesa)

“Oggi come sempre forza: riuscite a fare delle cose bellissime e raccontateci del nome. Materia è geniale. Grazie”. Miriam Giovanzana.

“Materia fresca e nuova è un piacere starci. Grazie”. (Andrea Vitali)

Sono quattro messaggi che hanno lasciato i quattro protagonisti delle prime serate di marzo. Ancora un successo dietro l’altro con settecento persone entrate per condividere appuntamenti. Il cammino, la letteratura, la fotografia, una storia vera piena di luce e speranza, il racconto della musica e il dialetto, la nascita delle infermiere e il canto popolare. Una varietà di eventi e un comune denominatore: la voglia di partecipare.

“Il cammino è un’esperienza di vita. La speranza vive nell’incontro con l’altro”

La direttrice di Terre di mezzo e fondatrice di Fa’ la cosa giusta ha raccontato l’esperienza di questi 30 anni e lo sviluppo dei cammini in Italia.

Andrea Vitali incanta il pubblico con il suo nuovo libro “Il sistema Vivacchia”

L’autore ha saputo conquistare i presenti con il suo stile ironico e affabile, raccontando aneddoti legati alla stesura del romanzo e intrecciando il discorso con riflessioni sulla società e sul mondo della letteratura.

L’arte di fotografare la musica: il docufilm “Renzo Chiesa” incanta Materia

Grande partecipazione per la proiezione del docufilm del regista varesino Paolo Boriani. Al termine, un dialogo con il pubblico insieme al fotografo Renzo Chiesa e al giornalista Tommaso Guidotti.

La storia di Francesca a Materia: “Raccontare la mia esperienza di pre morte è stato naturale”

Un incontro toccante allo spazio libero di Varesenews con la protagonista del libro “Il battito periodico delle palpebre” e l’autrice Elisa Origi.

“Sempar lü e Va a Ciapà i rat”: This Gelo rappa e fa cantare

Il rapper di Varese, all’anagrafe Lorenzo Pellegrini, è stato infatti l’ospite del terzo appuntamento dedicato alla musica varesotta che lo spazio libero di VareseNews organizza ogni venerdì sera alle 21.

Con le Sorelle Borromee: emozioni, femminile plurale

Le tredici donne hanno portano sul palco uno spettacolo tra poesia, musica e riflessioni sul mondo femminile. Un viaggio tra autonomia, desiderio e sorellanza, per dare voce a tutte le donne. Grande emozione anche per la prova di Matteo con due pezzi storici dei Tazenda e Van de Sfroos.

TUTTI GLI EVENTI DEL MESE DI MARZO

Un mese di Materia: uno spazio libero che cresce con la comunità

Le immagini scattate durante l’inaugurazione raccontano più di mille parole: gli sguardi attenti, la vivacità degli incontri, l’energia delle persone che hanno attraversato questo spazio nuovo. A catturare questi momenti è stato Antony Satria, content creator e graphic designer, che ha realizzato una gallery fotografica capace di restituire l’essenza di Materia.

LA TERZA SETTIMANA DI FEBBRAIO

Un viaggio tra A8 e Islanda, insieme a volontariato Creativa e Langer. Buona la terza settimana a Materia. Cinque serate, quattro corsi e due eventi tra mondo del volontariato e imprese. A Materia sembra un tempo lunghissimo di vita, ma siamo solo alla terza settimana di attività.

LA SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO

LA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO