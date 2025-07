A Materia il terzo e ultimo incontro per parlare di LinkedIn® con le imprese

Prosegue e si conclude il ciclo di incontri dedicati a LinkedIn per le aziende, come strumento per valorizzare e migliorare la propria attività di marketing, vendita e recruiting.

Il terzo e ultimo appuntamento si terrà lunedì 7 luglio alle ore 17:30 a Materia, lo Spazio Libero di VareseNews situato in via Confalonieri 5, Castronno.

L’iniziativa, rivolta a responsabili marketing, direttori della comunicazione e imprenditori, offre un’opportunità concreta per approfondire l’uso strategico di LinkedIn in ambito professionale. L’incontro sarà guidato da Alessandro Gini, formatore e consulente riconosciuto tra i maggiori esperti italiani della piattaforma.

Con questo evento si conclude un percorso formativo iniziato lunedì 26 maggio, articolato in tre tappe e ricco di spunti operativi e strategie efficaci per potenziare la propria presenza sul principale social network professionale.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il form disponibile al seguente link