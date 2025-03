“Sempar lü e Va a Ciapà i rat”: This Gelo rappa e fa cantare Materia in dialetto lombardo

«Sü i man … Ti te se dre, a scaldà chela cadrega!» con la sua esibizione ThisGelo ha fatto alzare le mani al pubblico presente ieri sera, 7 marzo, a Materia. E, cosa meno scontata, lo ha fatto cantare in dialetto lombardo seguendo il ritmo e il flow delle sue “barre”.

Il rapper di Varese, all'anagrafe Lorenzo Pellegrini, è stato infatti l'ospite del terzo appuntamento dedicato alla musica varesotta che lo spazio libero di VareseNews organizza ogni venerdì sera alle 21.

Dopo il talkshow insieme a Esa e Vigor degli Otr, la serata a Materia è l’occasione per conoscere – attraverso un’intervista dal vivo scandita da domande, una personale tier list sui dischi fondamentali del rap e una performance dal vivo – uno degli artisti emergenti più interessanti della scena locale. Grazie alla vincente intuizione, quella usare mescolare la cultura hip-hop a quella delle proprie radiis in un melting pot unico, anche ieri ThisGelo ha attirato l’attenzione di un pubblico molto eterogeneo e di tutte le età, dai giovani appassionati di musica ai romantici affezionati della lingua bosina, sempre meno parlata ma ancora ricca di un fascino tutto suo.

«Il dialetto è la lingua che mi ha insegnato mia nonna da bambino – ha spiegato Gelo, che durante la serata ha annunciato l’intenzione di pubblicare a breve un album -. Quando ero piccolo e lo sentivo parlare tra le mura di casa era una lingua che sentivo come qualcosa di distante, ora invece mi viene molto naturale usarlo quando scrivo i testi. Mi piace anche perché offre tutta una serie di possibilità e sfumature che l’italiano non prevede, oltre che fa parte delle mia identità ed è qualcosa che rivendico. Anche per questo motivo lo sto riscoprendo sempre di più e mi sto anche avvicinando a cantanti che prima conoscevo ma senza mai essermi addentrato veramente. Su tutti, naturalmente, faccio riferimento a Van De Sfroos».