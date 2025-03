L’arte di fotografare la musica: il docufilm “Renzo Chiesa” incanta Materia

C’è un potere sottile nelle immagini che raccontano la musica. Ogni scatto ferma un istante, ma dentro c’è un suono, un’atmosfera, un’epoca intera. Questo è il cuore di Renzo Chiesa / Chiesa Renzo, il docufilm proiettato mercoledì 6 marzo a Materia Spazio Libero, che ha regalato al pubblico una serata immersa nella storia della fotografia musicale. Un racconto fatto di volti, emozioni e storie che, attraverso l’obiettivo di Renzo Chiesa, hanno immortalato alcune delle più grandi icone della musica italiana e internazionale.

A seguire, il giornalista di VareseNews Tommaso Guidotti ha moderato un dialogo con il fotografo e il regista varesino Paolo Boriani, offrendo al pubblico uno sguardo inedito sul loro lavoro. Un confronto che ha messo in luce come, attraverso l’obiettivo, fotografia e cinema abbiano saputo raccontare la musica, trasformando immagini e filmati in testimonianze senza tempo

«Io volevo creare un archivio personale di musicisti che mi piacevano, invece è diventato una parte fondamentale del mio lavoro. Me ne mancano tanti, uno su tutti Bob Dylan. In fotografia ci sono sempre dettagli che la gente non nota, ma che invece contano moltissimo» ha raccontato Chiesa, sottolineando come ogni immagine custodisca una storia invisibile a chi la guarda.

Paolo Boriani ha poi aggiunto: «Ci siamo subito intesi con Renzo, condividiamo la stessa idea di immagine. L’immagine non è solo memoria del passato, ma anche sguardo sul presente e sul futuro».