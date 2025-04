Piccoli giornalisti crescono: in visita a Materia gli studenti della 5 elementare della Settembrini

Come si realizza un giornale online come Varesenews? Ma è vero che i giornalisti lavorano sempre? E ancora: come si realizza un articolo e come si riconoscono le fake news? Queste sono solo alcune delle tante domande che questa mattina gli alunni della classe quinta della Scuola Settembrini di Velate hanno posto direttamente ai giornalisti di Varesenews durante una speciale visita alla redazione del quotidiano online. Un’interessante gita che i bambini e le bambine hanno potuto svolgere accolti dal direttore Marco Giovannelli, e da tutti i giornalisti, nei nuovi spazi di Materia a Castronno, la nuova “casa” di Varesenews. I bambini erano accompagnati dalle maestre Teresa Ferrara, Nadia De Falco e il maestro Andrea Casarin. Insieme a loro anche un paio di genitori che si sono resi disponibili per collaborare al corso di giornalismo: Fabiana e Mario.

L’emozionante esperienza per gli studenti della Settembrini rientra nel “progetto di giornalismo” che ogni anno la scuola realizza con le classi dell’ultimo anno. Il risultato poi è un vero giornalino scritto dai bambini, il “Settembrini news”, che poi viene distribuito a tutti gli studenti, ai genitori e al quartiere di Velate.

“Visitare una redazione – spiega la maestra Nadia – è stato un bel momento per toccare con mano come lavorano i giornalisti, come si costruisce un quotidiano online e scoprire tante curiosità sul mestiere del redattore. Una esperienza unica per i nostri alunni che non dimenticheranno. Inoltre è stata una gita da cui hanno imparato tantissime informazioni utili per il corso di giornalismo che sto svolgendo con la classe quinta con l’aiuto prezioso dei genitori Mario Petitto e di Fabiana Deidda”.

Il progetto portato avanti dalla Settembrini quest’anno si è arricchito anche della parte multimediale. I bambini quindi, oltre al giornalino cartaceo, realizzeranno anche dei veri telegiornali. Così, durante la visita alla redazione di Varesenews, gli alunni hanno potuto anche intervistare diversi giornalisti, dal direttore Giovannelli al caporedattore Tomaso, e i giornalisti Erika ed Elena.

Con tutte le interviste e le immagini della giornata registrate dai ragazzi ora verrà realizzato un servizio video per raccontare questa bella esperienza. Al termine della mattinata gli insegnanti hanno ringraziato a nome di tutta la Settembrini la redazione di Varesenews, i genitori Mario e Fabiana, per la bellissima opportunità data ai ragazzi e ragazze.