Una locandina cinematografica per sostenere Materia

Abbiamo riso, pianto, riflettuto e sognato con loro. Alcuni film ci restano nel cuore, altri ci divertono, e altri ancora, forse, li ricordiamo solo vagamente, ma ognuno di essi ha il potere di lasciarci qualcosa. I film sono storie, e le più coinvolgenti ci accompagnano a lungo.

E poi c’è il “cinema”, lo spazio dove queste emozioni si vivono insieme, anche con perfetti sconosciuti. È uno spazio così che vogliamo realizzare al centro di Materia, il nuovo Spazio Libero di Varesenews, che sorgerà nell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno.

Per questo motivo, tra le ricompense del nostro crowdfunding, abbiamo incluso una locandina plastificata di film selezionati, proveniente dal MIV di Varese. Iniziamo con “Avatar – La via dell’acqua”, il film del 2022 co-scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da James Cameron, di dimensioni 1 metro e 40 per 2 e 80.

Oltre a questo, con la ricompensa riceverai anche la tessera dell’associazione “Anche Io”, che ti darà accesso alla caffetteria, a iniziative esclusive e a vantaggi legati ai progetti di Materia.