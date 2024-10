Ecco i nomi dei primi sostenitori di Materia

“Quando si sogna soli è solo un sogno, quando si sogna insieme è l’inizio della realtà”.

È una frase attribuita a tanti. Di sicuro la pronunciava il vescovo brasiliano Helder Camara. La grafica che vedete sopra riporta i nomi dei primi 100 sostenitori di Materia. Una prima parte della comunità che è già arrivata a 283 soggetti e che speriamo di vedere raddoppiare tra poco e poi continuare a crescere appena apriremo i locali dell’ex scuola.

Tra loro ci sono tanti amici di Varesenews, amministratori, persone che leggono il giornale, associazioni, imprese. Un pezzo della realtà territoriale e anche oltre grazie a qualche sottoscrizione di colleghi dalla Liguria alla Sicilia passando per la Maremma. Mancano ancora 17 giorni alla chiusura del progetto. Partecipate.

I lavori a Sant’Alessandro sono arrivati a una fase finale. Si vedono i cambiamenti e in alcuni spazi tra poco si potranno addirittura fare le pulizie. È un lavoro delicato e di cura perché abbiamo voluto mantenere la struttura con le caratteristiche che presentava in quanto scuola, ma al tempo stesso sono stati fatti diversi interventi sia estetici che funzionali.

Nel frattempo stiamo proseguendo l’attività con il crowdfunding. Anche qui il progetto va bene e sviluppa energie nuove e positive. Tanti contatti, tante proposte e subito dopo Glocal inizieremo a pianificare le iniziative per quando saremo pronti ad entrare a Materia. Intanto grazie a tutte le realtà che ci stanno dando fiducia. Qui trovate i nomi di quelli che non hanno voluto restare anonimi. Ci impegneremo al massimo per fare di quello spazio, un luogo di grande valore e condivisione.