La mostra fotografica dedicata ai nove sacri monti di Lombardia e Piemonte

Il Gruppo Obiettivo Creativo – Fotoamatori Varesini organizza una rassegna fotografica dedicata ai Nove Sacri Monti di Lombardia e Piemonte, riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.

L’esposizione si terrà presso la sede degli Amici del Sacro Monte, in via del Ceppo a Santa Maria del Monte, Varese, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024. Sarà visitabile dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Un’occasione per esplorare attraverso le immagini questi importanti luoghi di spiritualità e cultura.