La pasticceria Bianchi compie 90 anni e festeggia con gli amaretti per tutti

La Pasticceria Bianchi di via Sant’Antonio-corso Italia a Gallarate festeggia 90 anni e lo fa con una vera e propria festa, in programma sabato 19 ottobre. Una festa incentrata sui mitologici amaretti di Gallarate, resi famosi proprio dal Bianchi.

Il recente riconoscimento di prodotto agroalimentare tipico lombardo della Regione Lombardia, con un iter iniziato dall’assessore regionale Francesca Caruso, conferma l’amore dei gallaratesi, e non solo, per il dolce tipico cittadino. All’inizio erano i furlandoni, una ricetta della omonima “offelleria” di via Mazzini al civico 17: la leggenda vuole che la loro forma irregolare sia nata da un gatto dispettoso che, entrando in laboratorio da una finestra aperta, schiacciò i biscotti preparati di fresco, conferendo loro appunto la forma con cui ancora oggi noi conosciamo i nostri amaretti.

Chiusa la “offelleria” Furlandoni, la ricetta passò dapprima ad Angelo Riva, che nel 1922 la cedette al Belli. La ricetta venne poi a sua volta ceduta ad Oreste Bianchi, suo garzone, detto “il Gagiò” che nel 1934 apriva la sua propria pasticceria in via Sant’Antonio, con la moglie Maria Talamona di Gazzada.

Così oggi la Pasticceria Bianchi centro, gestita dalla seconda generazione, festeggia 90 anni di attività, e la fa con una festa che coinvolge tutto corso Italia, dove ha attualmente sede.Nel pomeriggio di sabato 19 ottobre, infatti, ai clienti dei negozi della via sarà omaggiata la degustazione degli amaretti, mentre dalle ore 16,30 alle ore 19, sarà possibile brindare con i nipoti del signor Oreste, ovvero Cristina, Betty e Alberto, per festeggiare insieme a loro questo traguardo.

La pasticceria Bianchi centro, una delle più note della città, riconosciuta già negozio storico di Regione Lombardia il 19 ottobre 2015, continua a sfornare quotidianamente amaretti che vengono esportati in ogni parte del mondo, diffondendo questo patrimonio “culturale” che dà davvero prestigio alla città di Gallarate.

E il sindaco Nicola Mucci con l’Amministrazione Comunale, nel 2004 assegnava alla signora Maria Talamona Bianchi, moglie di Oreste, figura storica sempre alla cassa della sua pasticceria, la benemerenza cittadina dei Due galli.

Per festeggiare questo traguardo la Pasticceria Bianchi propone in anteprima anche la degustazione di un liquore al gusto amaretto realizzato in maniera artigianale da un liquorificio della zona.