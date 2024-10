La Solbiatese vince ancora. Prosegue il momento negativo per l’Fbc Saronno 

La Solbiatese non si ferma neanche nel turno infrasettimanale e inanella un’altra prestazione rotonda contro il Meda. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 23 ottobre che ha anticipato l’ultima giornata del girone di andata del gruppo A di Eccellenza, i nerazzurri hanno battuto con un secco 3-0 il Meda (doppietta di Torraca e Mondoni). Resta in scia il Mariano, che risponde con un 3-0 in casa della Sestese. Sconfitte casalinghe anche per la Vergiatese, trafitta 1-0 dal Sedriano, per l’Ispra, battuto 2-1 dalla Lentatese, e l’Fbc Saronno, che acuisce il proprio momento negativo cadendo 1-0 contro la Rhodense.

Conferma la terza piazza l’Ardor Lazzate che nel pomeriggio passa 3-0 contro il Legnano (leggi qui), risale la Caronnese grazie al 3-1 rifilato al Robbio; reti rossoblù di Malvestio, Zibert e Oliviero.

Il Pavia rifila una cinquina alla Base 96 e recupera posizioni mentre il Cinisello si prende tre punti da Casteggio grazie al 2-1 finale.