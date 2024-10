La Varesina anticipa con la Pro Sesto, Castellanzese contro la Nuova Sondrio

In questo fine settimana il Girone B di Serie D scenderà in campo per la nona giornata di campionato con vista sul turno infrasettimanale del 23 ottobre. Sabato 19 ottobre alle 15 la Varesina è attesa dalla difficile trasferta di Sesto San Giovanni, mentre la Castellanzese ospiterà domenica 20 ottobre, sempre alle 15, contro la neopromossa Nuova Sondrio.

PRO SESTO – VARESINA

Dopo le ultime due grandi sfide consecutive contro Desenzano e Sant’Angelo, per le Fenici è in programma un altro impegno molto complicato in trasferta contro la Pro Sesto. La partita di Sesto San Giovanni apre un’altra settimana molto intensa, la terza stagionale, con in programma il turno infrasettimanale. Entrambe le compagini nelle ultime due gare hanno guadagnato un solo punto. La Pro Sesto ha perso alla settima giornata nella partita disputata allo stadio Breda contro il Breno per 3-2 e la settimana scorsa ha impattato per 1-1 contro il Sangiuliano City, stesso bottino della Varesina frutto della sconfitta contro i gardesani capolisti e del pareggio di domenica scorsa contro i rossoneri di Sant’Angelo Lodigiano. I biancazzurri allenati da mister Daniele Angellotti sono attualmente al quinto posto in classifica con 14 punti, tre in meno rispetto ai rossoblù. La formazione milanese può vantare un discreto attacco con Alessandro De Respinis e Tommaso Clerici, ex di turno, che sono entrambi a quota tre reti.

CASTELLANZESE – NUOVA SONDRIO

Dopo il buon punto raccolto sul campo del Fanfulla che ha permesso alla squadra di mister Corrado Cotta di continuare la striscia di partite con punti conquistati, la Castellanzese vuole dare continuità a questo periodo positivo per provare ad aumentare il distacco dalla zona playout che ora è di cinque punti. Allo stadio “Giovanni Provasi” arriva la neopromossa Nuova Sondrio che lo scorso anno ha vinto con merito il Girone B di Eccellenza lombarda. I biancazzurri, dopo un avvio a rallentatore con un punto in quattro partite, si sono ripresi totalizzando ben 7 punti negli ultimi altrettanti appuntamenti, arrivando così a quota 8 appena fuori dalla zona playout. Un dato curioso è sicuramente il fatto che la squadra allenata da Alessio Bifini ha segnato finora sette reti con altrettanti marcatori diversi distribuiti tra i vari reparti. Tra gli ospiti, Il giocatore più ispirato è il capitano Guillermo Busto autore di un gol e tre assist.