L’anteprima di Duemilalibri porta a Gallarate Claudio Bisio scrittore

A Gallarate si avvicina l’appuntamento con Duemilalibri. E al Teatro Condominio arriva, come “preview”, l’attore Claudio Bisio, qui in veste di autore che presenta il suo primo romanzo, “Il talento degli scomparsi”.

«Partiamo con questo grande personaggio, il giovedì 17 ottobre, come anteprima dal Duemilalibri in programma dal 10 al 17 novembre» dice l’assessora alla cultura Claudia Mazzetti.

«Bisio sarà ospitato al Teatro Condominio, un omaggio al suo essere uomo di teatro, un luogo perfetto dunque per la presentazione del suo primo romanzo».

Importante è prenotarsi: si fa su Eventbrite, qui.

«La vita è l’arte degli incontri, e quando gli incontri sono fatti di letteratura e arte, la vita diventa uno scintillio di meraviglia» dice Alessandro Barbaglia, curatore di Duemilalibri 2024. «Sono un libraio, sono un lettore e uno scrittore e va sempre a finire che nulla mi emoziona di più di una storia che comincia. Ed ecco che annunciare un festival come Duemilalibri con un anteprima che prevede come ospite Claudio Bisio (che incontro!) al Teatro Condominio mi pare l’incipit, l’esordio, il primo passo di una storia che sarà bello raccontare insieme».

Le “giornate del libro e dell’autore”, Duemilalibri, saranno ospitate al Maga dal 10 al 17 novembre prossimo. «E se fremo di gioia all’idea di svelarvi presto l’intero programma della rassegna – un programma ricco, coinvolgente, capace di spaziare tra generi e forme vivendo della luce che hanno le storie trapuntate di magia – è sempre dall’inizio che bisogna partire. E l’inizio è questo. Anzi, questa è l’anteprima. Il punto di partenza poi sarà sempre lo stesso: l’idea di incontrarsi a Teatro, adesso e al museo Maga, a novembre, e tra le pagine di una rassegna che vorrei fosse la casa di tutti coloro che trovano in un una storia, in un libro, il senso di una passione. E magari, persino di una vita. Buone storie».

«Anche quest’anno Regione Lombardia non poteva mancare nel sostenere una delle rassegne più longeve della regione» aggiunge Francesca Caruso, assessora regionale alla cultura. «Duemilalibri ogni anno si dimostra un’eccellenza culturale che è ormai diventato un punto di riferimento in tutta la Lombardia in grado di toccare trasversalmente temi quali l’arte, la letteratura e l’attualità».