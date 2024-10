L’ascensore del centro sociale di Sesto Calende in funzione a fine novembre, il CVA aiuterà le persone con difficoltà motorie

L’ascensore del centro sociale di Sesto Calende ritornerà in funzione tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, nel frattempo l’accesso al secondo piano sarà garantito dai volontari del Corpo Volontari Ambulanze.

Del malfunzionamento dell’ascensore dell’edificio nel rione dell’Abbazia, che ospita l’Associazione Pensionati Sestesi, se ne era parlato nei giorni immediatamente successivi al consiglio comunale di settembre, in cui si è discusso la nascita in città della Comunità Energetica Rinnovabile, dopo un’interpellanza scritta presentata dai consiglieri di minoranza Mario Boatto e Marco Limbiati. Con una nota l’amministrazione ha risposto non solo all’interpellanza dell’opposizione, ma anche informato la cittadinanza su tempistiche e cifra per l’intervento di ripristino dell’ascensore.

«Il Comune si è attivato fin da subito per risolvere il problema, affrontando anche le difficoltà economiche che l’intervento richiedeva – spiega la giunta guidata dal sindaco Elisabetta Giordani -. L’ufficio tecnico si è confrontato con la ditta addetta alla manutenzione ordinaria, la quale, individuato il guasto, ha formulato una propria proposta per un importo superiore ai 12mila euro. È stato ritenuto opportuno effettuare una verifica di mercato al fine di ottenere un prezzo migliore per la stessa tipologia di intervento. A questo punto, è stata individuata una nuova azienda specializzata che eseguirà la riparazione con una spesa complessiva di circa 6mila euro. Tuttavia, i tempi di consegna del pezzo da sostituire si aggirano intorno ai 45 giorni. Ciò significa che l’ascensore sarà nuovamente operativo entro la fine di novembre o, al più tardi, all’inizio di dicembre».

Intanto è stata attivato “una soluzione temporanea” grazie alla collaborazione col CVA, il Corpo Volontari Ambulanza. I volontari si sono messi infatti a disposizione per garantire l’assistenza agli utenti con difficoltà motorie, aiutandoli ad accedere in sicurezza al secondo piano, dove si svolgono le attività sociali e ricreative del Centro Sociale.

«L’Amministrazione Comunale esprime un profondo ringraziamento al CVA per il loro instancabile impegno e per il senso di comunità che dimostrano costantemente con le loro attività e, in particolare, per il servizio attivato – conclude la giunta sestese -. In un momento di difficoltà come questo, il loro intervento si è rivelato essenziale per mantenere operativo il Centro Sociale, che rappresenta un punto di riferimento importante per i nostri pensionati e per tutti i cittadini con esigenze speciali».