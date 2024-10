Lavori ferroviari tra Gallarate e Sesto Calende: modifiche alla circolazione dei treni

A causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di RFI tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende, nei giorni 12 e 13 ottobre, e successivamente il 23 e 24 novembre 2024, i treni della linea Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale-Arona-Domodossola subiranno alcune modifiche alla circolazione.

In particolare, i convogli “R” e “RE” della tratta vedranno variazioni negli orari e nelle fermate, con un ritardo di 35 minuti tra Sesto Calende e Domodossola e un anticipo di 35 minuti nella direzione opposta.

Per limitare i disagi ai passeggeri, sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi che collegherà le stazioni di Busto Arsizio e Gallarate con Sesto Calende e Arona, con fermate intermedie a Casorate Sempione, Somma Lombardo, Vergiate e Dormelletto. Le fermate dei bus saranno situate in punti strategici vicino alle stazioni ferroviarie, come indicato nel comunicato ufficiale.

Si ricorda che gli orari delle corse degli autobus potrebbero subire variazioni in base al traffico stradale e che il trasporto di biciclette non sarà consentito sui mezzi sostitutivi. Per ulteriori informazioni e dettagli aggiornati, è consigliabile consultare l’avviso ufficiale e i tabellari disponibili sul sito web delle compagnie ferroviarie interessate.