Lions Club Luino dona un’auto all’OPAAR di Germignaga

Il Lions Club Luino ha dato ufficialmente il via al nuovo anno lionistico con una serata speciale, svoltasi lo scorso 22 settembre presso la splendida Villa Panza a Varese. L’evento, che ha visto la partecipazione numerosa dei soci del club, è stato caratterizzato da un’atmosfera di condivisione e collaborazione, sotto la guida del nuovo presidente Paolo Enrico.

La serata ha rappresentato non solo un momento di apertura per pianificare le attività future, ma anche l’occasione per celebrare un importante traguardo raggiunto nel corso dell’anno lionistico precedente. Alberto Frigerio, socio del Club e Past Governatore, ha consegnato ad Antonio Girgenti la Melvin Jones Fellow, uno dei massimi riconoscimenti lionistici.

Grazie alla presidenza di Maurizio Pesenti, all’impegno di tutti i soci del Club, e in particolare del Comitato Signore e Socie Lions, è stato possibile realizzare un service di grande valore per il territorio: la donazione di un’autovettura all’associazione OPAAR (Opera Parrocchiale di Assistenza e di Attività Religiose) di Germignaga.

Il veicolo è utilizzato dai volontari dell’OPAAR per il servizio di accompagnamento degli anziani e delle persone in difficoltà: il mezzo precedente era infatti da sostituire.

Il Club ha donato all’OPAAR € 14.000, 00, ai quali si sono aggiunti € 3.000,00 elargiti dall’Associazione Volontari Monsignor Comi Aps.

Questo progetto testimonia l’impegno costante del Lions Club Luino nel rispondere ai bisogni della comunità locale. L’autovettura, già operativa, permette di offrire un supporto concreto alle persone più fragili del territorio, migliorando la loro qualità di vita e facilitando gli spostamenti necessari per cure o altre esigenze. La sostituzione del precedente veicolo ha consentito di garantire una continuità nei servizi offerti dall’OPAAR.

“È un risultato che ci rende orgogliosi – ha sottolineato Maurizio Pesenti – perché sappiamo quanto questo mezzo sia essenziale per molte famiglie della nostra zona”.

“Il Lions Club Luino si prepara così a vivere un nuovo anno di attività all’insegna della solidarietà, della cultura e del servizio, con la determinazione di continuare a essere un punto di riferimento per la comunità locale”, commenta Paolo Enrico, presidente per l’annata lionistica in corso.