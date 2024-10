L’onorevole Paolo Grimoldi annuncia la nascita di “Patto per il Nord”

Nella giornata in cui la destra europea trova casa a Pontida, ospite della Lega, arriva l’annuncio: domenica prossima, 13 ottobre, a Vimercate, in via Lodovica, presso la medesima struttura , alle ore 10, un gruppo promotore,capitanato da Paolo Grimoldi parlamentare di lungo corso della Lega Nord, con a fianco anche Roberto Bernardelli, Giuseppe Leoni, Roberto Castelli, e molti altri, i cui nomi verranno svelati domenica 13, darà vita a Patto per il Nord.

«Una nuova realtà federalista, non solo a parole, una forza concreta, dialogante che ha già ottenuto un grande risultato, federare quasi tutti le realtà politiche fuoriuscite dalla lega e personalità cacciate dal movimento stesso. Forze che hanno un comune sentire, una comune visione , l’amore è la priorità per il Nord. Alla presentazione del 13 verrà svelato anche il simbolo di Patto per il Nord che è aperto e che sta raccogliendo anche tante persone moderate che mai si erano avvicinate alla Lega salviniana», spiega Grimoldi.

«Crediamo il Nord debba e possa ripartire ed oggi, tramite l’unica voce di Paolo Grimoldi vogliano ridare dignità , coraggio e.impegno che riparta dai nostri comuni , dalle nostre municipalità, per riaffermare quei valori di federalismo, di valori solidali, di radici cristiane che contraddistinsero gli ideali di Miglio, di Bossi, passando da Carlo Cattaneo a Don Sturzo, ai milioni di amici del Nord che credettero e credono ancora in questo sogno», concludono i promotori dell’iniziativa politica