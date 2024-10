L’Sos di una turista tedesca dalla Valgrande arriva negli Usa e fa partire una squadra di soccorso

La Val Grande è nota per essere un cono d’ombra dove i cellulari non prendono. Ma le apparecchiature satellitari sì. E da qui è partito un segnale di soccorso lanciato da una turista tedesca e rimbalzato oltreoceano, negli Usa. Da qui il dispositivo si è mosso attraverso la rete terrestre: è stato allertato il comando centrale dei vigili del fuoco di Roma che ha a sua volta allertato gli apparati territoriali della Difesa civile, vale a dire il comando di Verbania.

Ma il maltempo sta affliggendo l’intera area: gli elicotteri non possono volare e quindi è stata rapidamene composta una squadra di terra con personale dei vigili del fuoco, soccorso alpino civile (Cnsas) e militare (Sagf) che entreranno dalla val Vigezzo con una marcia forzata per raggiungere l’escursionista in difficoltà.

La zona di intervento è in località In La Piana (nella foto) a circa mille metri di quota. Il segnalatore satellitare da cui è partito l’allarme è un “Garmin InReach“ captato dai sistemi di trasmissione americani.