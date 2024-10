Lugano capitale delle marionette con il festival internazionale più longevo d’Europa

L’arte delle marionette, dei burattini e dei fantocci ha attraversato i secoli, continuando a reinventarsi e a stupire generazione dopo generazione. Il Festival Internazionale delle Marionette di Lugano, giunto alla sua 42ª edizione, si conferma oggi come uno degli appuntamenti più prestigiosi a livello internazionale per questa forma di spettacolo.

Con le sue radici profonde nella tradizione e uno sguardo sempre rivolto al futuro, il Festival creato da Michel e Michèle Poletti nel lontano 1979, si distingue anche come il più longevo d’Europa e attira ogni anno un pubblico di tutte le età, affezionato e sempre più numeroso.

Un cartellone ricco di sorprese per un pubblico di ogni età

Dal 19 ottobre al 10 novembre, il Festival ospiterà al Teatro Foce di Lugano un ricco e allegro programma che vedrà alternarsi compagnie famose e nuovi talenti. Quest’anno accoglierà artisti dall’Italia, dall’Argentina, dalla Spagna e dal Belgio, portando in scena marionette, burattini, ombre e altre misteriose creature che incanteranno il pubblico.

Il cartellone offre un’ampia gamma di spettacoli, pensati per soddisfare varie fasce di pubblico: rappresentazioni per famiglie, altri spettacoli specialmente dedicati ai bambini e diversi brillanti show che affascineranno anche gli adulti.

Attività collaterali e iniziative speciali

Oltre agli spettacoli, il festival organizza un atelier creativo per bambini dai 5 ai 10 anni, curato dall’artista argentina Veronica Gonzalez, e visite esclusive al Museo delle Marionette, animate da Michel Poletti e dal suo team. Per queste ultime iniziative i posti sono limitatissimi; si consiglia pertanto l’acquisto anticipato dei biglietti.

Programma completo e biglietti

Il programma completo del Festival è disponibile sul sito musicateatro.net

I biglietti per tutti gli spettacoli e per le attività collaterali sono disponibili online sul sito biglietteria.ch.

Grazie per l’attenzione.

Lucia Bassetti

Co-direttrice del Festival

Link diretto al programma dettagliato:

http://m.musicateatro.net/1/upload/programma_fim_24.pdf