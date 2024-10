L’ultimo saluto a Filippo Guenzani. “Il tuo amore si propaga oggi come le onde del mare”

Gioia della condivisione e desiderio di una vita piena: erano due caratteri che emergevano dall’esistenza di Filippo Guenzani, ricordati al funerale che ha raccolto centinaia di persone alla basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate, la sua citta d’origine.

Gli amici del liceo e quelli di famiglia, colleghi da varie parti d’Italia, persone con cui condivideva la passione per il volo libero, quello con la tuta alare e lo speedfly, la pratica sportiva simile al paracadutismo a cui si era dedicato.

“Niente di bello a questo mondo ha un prezzo basso, più alto è il prezzo, più capisci quanto vuoi quella cosa specifica” aveva scritto un mese fa, riflettendo sul senso di quella passione. “Nessuno può giudicare per davvero se vale o no la pena, la scelta, la responsabilità e il risultato spetta a noi”.

Una passione praticata con un senso di libertà nel dedicare la sua vita, in parallelo alla generosità agli altri . Caratteri ricordati anche dalla moglie Priscilla, al termine della cerimonia: “Soprattutto ti ricordo per quanto eri libero. E tu prometto che vivrò come mi hai insegnato: amando il prossimo, donando il tempo agli altri soprattutto nelle difficoltà, senza dare importanza ai beni materiali”.

Era generoso in tanti modi diversi, ricordavano già in questi giorni gli amici. Quasi una forma di restituzione, per lui, per la fortuna che aveva avuto e la vita che lo aveva portato anche a girare il mondo seguendo la sua passione per il volo.

“Incredibile quanto persone Phil è riuscita a conquistare”, ha esordito nel suo ricordo in chiesa la moglie, compagna di avventure anche nel volo (proprio in quell’ambito si erano conosciuti, in Francia).

”Centinaia se non migliaia di persone alle quali hai toccato il cuore con la tua dolcezza, amici di tutto il mondo. Il tuo amore si propaga oggi come le onde del mare: guarda quanti io qui sono venuti per celebrare la tua vita, una vita vissuta pienamente”.

“Ti ricorderò in ogni fiore, animaletto, ogni mare, ogni volo”.