L’Unità di Soccorso tecnico Varese cerca nuovi volontari: aperti i bandi per soccorritori e professionisti sanitari

L’Unità Soccorso Tecnico (UST) Varese apre due bandi per nuovi volontari: il primo è rivolto a persone di età compresa tra i 21 e i 50 anni, appassionate di sport di montagna come alpinismo, arrampicata e trekking, che desiderino unire le proprie passioni al mondo del soccorso tecnico. Il secondo è indirizzato a professionisti del settore sanitario, come tecnici del soccorso, infermieri e medici, che vogliano contribuire con le loro competenze. Le iscrizioni scadono il 20 ottobre 2024.

L’UST, da oltre 10 anni, opera su tutto il territorio della provincia di Varese, distinguendosi per la sua specializzazione e professionalità. Tra i recenti interventi, si segnala il ritrovamento di un’anziana dispersa in Forcora, portato a termine in collaborazione con altri enti e l’equipaggio della CRI ed eliambulanza.

Con sede operativa nel Parco Regionale Campo dei Fiori, UST continua a formare il suo personale, garantendo un’operatività tecnica utile per tutta la provincia.

Gli aspiranti tecnici possono richiedere informazioni scrivendo a: ust.scuolatecnici.segreteria@gmail.com / ust.varese.soccorso@gmail.com