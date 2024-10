Malore fatale in strada ad Arcisate per un uomo di 62 anni, inutili i soccorsi

Momenti di grande concitazione oggi nel primo pomeriggio in una zona residenziale di Arcisate, dove un uomo di 62 anni è stato trovato privo di sensi in strada, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

L’uomo è stato trovato in via Monteverdi poco dopo le 14 accasciato a terra e sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza di Sos Valceresio dalla vicina Besano, con il supporto dell’auto medica. E’ stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, subito decollato dalla base di Bergamo ma nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori per il 62enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo.

In via Monteverdi sono arrivati anche i Carabinieri per verificare che non ci fossero altri motivi dietro alla morte dell’uomo ma è confermato che si sia trattato di un grave malore.