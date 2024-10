Mercoledì di campionato per il Varese: ad Asti per reagire

Una batuta d’arresto inaspettata: il Varese ha conosciuto domenica al “Franco Ossola” la prima sconfitta stagionale, ko inferto dal Saluzzo che ha preso di sorpresa la squadra di mister Floris vincendo 2-1. L’occasione di rifarsi per i biancorossi è però immediata: mercoledì 23 ottobre (ore 15.00) ci sarà infatti il turno infrasettimanale valido per la decima giornata del Girone A di Serie D ad Asti.

Una sfida dura che chiamerà Vitofrancesco e compagni a uno scatto d’orgoglio per reagire in maniera positiva al primo ko dell’anno. Mister Roberto Floris è positivo: «Il Varese sta bene dal punto di vista fisico e mentale. Siamo arrabbiati perché abbiamo sbagliato l’approccio di una partita importante in casa regalando un tempo e una squadra che deve lottare per un campionato importante non se lo può permettere. Siamo contenti che la curva continua a darci fiducia, un aspetto che ci dà grande carica per la prossima partita».

«Ad Asti sarà una partita complicata e difficile – prosegue l’allenatore biancorosso – contro una squadra che fa questa categoria da anni e la fa molto bene. Mister Sesia è un allenatore esperto che sa lavorare benissimo, sarà difficile da sbloccare contro una formazione ordinata e molto difficile da penetrare. Hanno qualità importanti con giocatori molto esperti, di assoluto livello. Sarà una battaglia ma noi abbiamo il dente avvelenato».

«In trasferta non abbiamo mai perso con tre pareggi e una vittoria su campi importanti – conclude Floris -. Sicuramente non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento, ma conoscendo l’orgoglio dei miei ragazzi sono sicuro che saranno pronti a riscattarsi».

DIRETTA VN – La gara tra biancorossi e rossoblù è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.