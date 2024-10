Michele Moretti non sbaglia: è tricolore nel “tiro dinamico sportivo”

Michele Moretti si ripete. Il giovane di Azzio, specializzato nella disciplina del tiro dinamico sportivo (una disciplina che prevede di sparare ai bersagli e nel contempo muoversi su un percorso con continui cambi di direzione), ha vinto di nuovo il campionato italiano di categoria Open.

La fase finale del tricolore si è disputata al poligono “Conrad Shooting Club” di Casei Gerola, in provincia di Pavia: il 23enne valcuviano, tesserato per il Team Tanfoglio, non ha tradito le attese e si è cucito addosso lo scudetto di categoria. Nella gara pavese Moretti ha chiuso al secondo posto dietro alla svizzero Miloro e davanti all’altro elvetico Meier ma, appunto, è risultato il migliore degli italiani ottenendo il titolo.

«La gara è stata abbastanza veloce ed è stata necessaria grande precisione a causa di alcuni bersagli metallici che si sono rivelati molto insidiosi – spiega Moretti – Ho sparato abbastanza bene, con qualche errore che però non mi ha impedito di aggiudicarmi il titolo». Già nel 2023 il giovane di Azzio si era laureato campione sul percorso di Bassiano, in provincia di Latina.

Messa al collo la medaglia del vincitore, ora per Moretti inizia un periodo particolarmente importante. Prende infatti il via la preparazione per una stagione 2025 che si preannuncia lunga e rilevante: nel mese di dicembre infatti (quindi tra 14 mesi) sono previsti i campionati del mondo in Sudafrica al quale il 23enne di Azzio intende partecipare con i colori azzurri.