Il Coro Val Tinella canta “per la vita” ad Azzio

Si concludono venerdì 28 febbraio le iniziative programmate dal Centro di Aiuto alla Vita del Medio Verbano nel mese aperto dalla “Giornata per la Vita”, celebrata poi lungo le settimane successive.

Protagonista, questa, volta, è la musica: l’antica chiesa del Convento di Azzio ospita infatti un concerto del Coro Val Tinella di Gavirate, dal titolo “Cantiamo alla vita”.

Un momento di canto e musica ispirato alla speranza e volto ad offrire una visione positiva della vita. Lo slogan (compare anche in una vignetta di Clericetti raffigurata sulla locandina dell’evento) ribalta un tradizionale proverbio e lo fa diventare «Finché c’è speranza, c’è vita». Cioè: «Viviamo con pienezza e trasmettiamo la vita solo se crediamo che sia un bene, ricevuto e da donare poi con fiducia, con generosità e un po’ di coraggio!».

Il Coro Val Tinella, nato nel 1968 a Oltrona al Lago di Gavirate, presenterà un programma vario, con pezzi scelti dal vasto repertorio che lo caratterizza: da canti popolari ad antifone gregoriane, da testi religiosi mariani ad altri scherzosi e dialettali.

Nel corso della serata verranno premiate alcune allieve dell’istituto Edith Stein di Gavirate che hanno partecipato al Concorso annuale ”Solinas”, indetto dal Movimento per la Vita Italiano per sensibilizzare i giovani sul tema del rispetto per la vita umana dal concepimento alla sua fine naturale.