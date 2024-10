Niente anticipo per il Varese con il Saluzzo. La crisi dell’Albenga potrebbe variare la classifica

La vittoria di Borgaro, la prima esterna stagionale, ha proiettato il Varese al secondo posto in classifica e davanti ai biancorossi c’è ora una serie ravvicinata di partite per confermarsi ai vertici del Girone A di Serie D. Si partirà nel prossimo fine settimana al “Franco Ossola” contro il Saluzzo, poi la trasferta in infrasettimanale ad Asti e infine domenica 27 ottobre ancora a Masnago contro il Derthona.

NIENTE ANTICIPO

La società biancorossa avrebbe volentieri anticipato a sabato 18 la sfida contro il Saluzzo, ma la società piemontese ha declinato l’invito e così l’appuntamento al “Franco Ossola” sarà per domenica 19 ottobre alle ore 15.00. Un cambio di programma – un po’ inaspettato, e ci scusiamo se abbiamo dato per sicuro l’anticipo negli articoli passati – che lascerà un giorno di riposo in meno a Vitofrancesco e compagni in vista dell’insidiosa trasferta di mercoledì 23 ottobre ad Asti.

SITUAZIONE INFERMERIA

Intanto la squadra di mister Roberto Floris prosegue gli allenamenti al centro sportivo delle Bustecche. La situazione infermeria va piano piano migliorando e, dopo i rientri di Lorenzo Giorgi, Bilario Azizi e Simone Ferrieri, il prossimo a rivedere il campo potrebbe essere Paolo Ropolo. Le condizioni del difensore mancino vanno migliorando e, se tutto va come deve, nel giro di un paio di settimane potrebbe rivederlo tra i convocati. Restano ancora ai box Beppe D’Iglio e Stefano Molinari.

TERREMOTO ALBENGA

Intanto ad Albenga la situazione è crollata nelle ultime ore con mister Marco Mariotti – che si è già accasato al Prato -, il direttore sportivo Francesco Virdis e buona parte della squadra che ha rescisso il proprio legame con la società, che ora rischia seriamente il ritiro dal campionato. Non ci sono comunicazioni da parte del club, ma in caso di esclusione dal Girone A di Serie D dovrebbero essere annullate le partite della squadra ligure. E questo potrebbe non essere un bene per il Varese, che è stata l’unica squadra ad aver battuto l’Albenga in questo inizio di campionato e che quindi sarebbe anche l’unica a non guadagnarci dalla situazione. Discorso inverso invece per Sanremese, Fossano, Borgaro e Saluzzo che vedrebbero delle sconfitte tramutate in vittorie, così come i pareggi di Derthona e Vado. Ci sarà quindi da attendere quale sarà il futuro della società, iniziando da questo fine settimana quando allo stadio “Riva” dovrebbe scendere in campo la NovaRomentin.