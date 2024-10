Nota azienda di Besnate cerca personale

La nostra azienda, opera nel settore della refrigerazione industriale da vent’anni, ed è leader nella realizzazione di impianti speciali e camere test per il controllo delle temperature e dell’umidità.

Ricerchiamo da inserire all’interno della nostra squadra di lavoro le seguenti figure:

FRIGORISTA

Si richiede:

patentino frigorista

capacità nella saldatura ossiacetilenica

conoscenza della termoidraulica

conoscenze elettriche.

Contratto di lavoro: tempo pieno

La mansione richiede disponibilità per trasferte sia in Italia che all’estero.

Sede di lavoro: Besnate

PROGETTISTA ELETTRICO

Ricerchiamo un progettista elettrico da inserire all’interno dell’ufficio tecnico.

La figura dovrà occuparsi di:

Progettazione elettrica di macchinari e impianti industriali;

Utilizzo del CAD elettrico (SPAC);

Interfaccia con i colleghi per tematiche legate alla parte elettrica;

Interfaccia con produzione nelle varie fasi di realizzazione del prodotto;

Requisiti professionali:

Diploma come perito elettronico, elettrotecnico o laurea breve in ingegneria elettrica o elettronica

Esperienza pregressa svolta come progettista elettrico presso aziende di impiantistica

Gradita buona conoscenza della lingua inglese

Contratto di lavoro: tempo pieno

Sede di lavoro: Besnate

TUBISTA SALDATORE

Per ampliamento del nostro organico cerchiamo un tubista/saldatore

La persona dovrà avere un’esperienza di almeno 5 anni nel settore industriale, realizzazione tubazioni inox.

È richiesta conoscenza saldatura TIG.

Si richiede disponibilità per trasferte sia Italia che estero

Contratto di lavoro: tempo pieno

Sede di lavoro: Besnate

ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Ricerchiamo un elettricista industriale da inserire all’interno del nostro organico.

Si richiedono per la mansione pregressa esperienza nel cablaggio bordo macchina e capacità di lettura degli schemi elettrici.

La mansione richiede disponibilità per trasferte sia in Italia che all’estero.

Contratto di lavoro: tempo pieno

Sede di lavoro: Besnate

I candidati interessati possono inviare CV completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali a segreteria@air-control.it