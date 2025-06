Lascia le vecchie scarpe in negozio a Tradate ed esce con le nuove ai piedi: processo a Varese

La denuncia, nell’estate 2023, era scattata dopo che gli inservienti di un negozio di Tradate avevano seguito con la coda dell’occhio quei movimenti sospetti di un personaggio noto entrato a curiosare con fare disinvolto. Dunque, approfittando del momento buono, l’azione: via le vecchie scarpe, sapientemente riposte nella scatola in cartone dove alloggiavano quelle nuove, subito mese ai piedi.

Poi, come se nulla fosse, il cliente è uscito. Ma i dipendenti dell’esercizio – una catena di grande distribuzione – hanno rincorso l’avventore di origini straniere che è stato poi identificato denunciato per furto. Parte il processo che fa arrivare l’imputato, difeso dall’avvocato Paolo Bossi, di fronte al giudice.

Ma la controparte denunciante non si presenta. E dunque tutto potrebbe cadere in nulla come nei casi di remissione tacita di querela: cioè lo Stato, che sta celebrando il processo, non ha interesse a perseguire alcune tipologie di reato (di più lieve entità) quando neppure il soggetto privato danneggiato non vuole proseguire col procedimento.

Proprio come, probabilmente, succederà in questo caso, anche alla luce del valore bassissimo delle scarpe rubate: 32 euro, importo che potrebbe comunque far giocare alla difesa la carta della «particolare tenuità del fatto» previsto dalla legge (articolo 131-bis del Codice Penale). Prossima udienza a gennaio 26.