Auto ribaltata a Gallarate, in macchina anche due bimbi di 8 e 9 anni

Incidente a Gallarate all’incrocio tra via Colleoni e via Gallotti, nei pressi dell’oratorio di Sciarè, dietro la stazione ferroviaria. Un’auto si è ribaltata finendo su un fianco intorno alle 8 di giovedì 5 giugno. A bordo una donna di 34 anni e un uomo di 70 anni oltre a due bambini, un maschio di 8 e una femmina di 9 anni. Sul posto i mezzi di soccorso e gli agenti della Polizia Locale. Non ci sarebbero feriti gravi.