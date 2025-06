Scavalca il cancello di casa e resta infilzato con una gamba, soccorso in codice rosso a Vedano Olona

Brutto incidente domestico nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 giugno a Vedano Olona. Poco dopo le 18, i soccorsi sono intervenuti in forze in una villetta di via Volta dove il proprietario, un 50enne, si è ferito in modo serio scavalcando il cancello.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, aveva dimenticato in casa le chiavi del cancello, e ha scavalcato appoggiandosi ad un supporto che probabilmente ha ceduto, facendolo sbilanciare. Una gamba è così rimasta infilzata negli spuntoni della cancellata. Pur ferito e con una notevole perdita di sangue, l’uomo è riuscito a liberarsi e a chiamare i soccorsi. Con grande lucidità, rendendosi conto della gravità della lesione, ha anche cercato di fermare l’emorragia legandosi la gamba con la cintura dei pantaloni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza di Sos Malnate e il supporto dell’auto medica, i Vigili del fuoco, allertati per la possibilità che ci fosse da tagliare la cancellata, e la Polizia locale di Vedano Olona. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso.