Nuove ville bifamiliari con giardino: scopri la Residenza Brembo a Marnate

A Marnate, nella tranquilla frazione di Nizzolina, ha preso vita un nuovo progetto immobiliare che offre soluzioni abitative moderne, immerse nel verde, ma allo stesso tempo ben collegate ai principali servizi. La Residenza Brembo si trova infatti al termine di via Brembo, una posizione che combina la serenità del paesaggio naturale al confine con il Parco del Rugareto con la vicinanza all’area residenziale del paese.

Il progetto, realizzato dallo Studio Colaci di Carnago e commissionato dalla società IMIA SRL, ha visto la costruzione di ville bifamiliari disposte su due piani fuori terra, ciascuna caratterizzata da ampi spazi interni ed esterni, pensati per garantire il massimo comfort abitativo e un’elevata efficienza energetica.

Caratteristiche delle ville

Ogni unità abitativa della Residenza Brembo è realizzata in legno, ed è stata progettata con grande attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, tanto da essere inserita in categoria A4.

La villa ha una superficie commerciale di 167 mq e si sviluppa su due piani. Al piano terra si trovano un ampio soggiorno, una cucina che può essere a vista o separata, un bagno, un antibagno, oltre al giardino privato e a un box doppio in larghezza. Il piano primo è dedicato alla zona notte, con tre camere da letto, un bagno e due balconi.

Le abitazioni sono dotate delle più moderne tecnologie impiantistiche, tra cui un sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento con pompa di calore, ventilazione meccanica controllata e sistema integrato di deumidificazione, che assicura non solo un miglior comfort abitativo, ma anche un ridotto impatto energetico, in linea con le esigenze ambientali di oggi. Ciascuna unità abitativa ha la predisposizione per impiantistica domotica completata con sistemi di videosorveglianza e antifurto.

Un progetto firmato Studio Colaci e realizzato da IMIA SRL

La realizzazione delle Residenze Brembo è curata da IMIA SRL, una società con pluriennale esperienza nel settore delle costruzioni e ristrutturazioni. L’obiettivo di IMIA è coniugare l’innovazione tecnologica con l’attenzione alla sostenibilità ambientale, garantendo tempi di realizzazione inferiori ai 24 mesi e una qualità costruttiva di pregio.

La progettazione è stata affidata allo Studio Colaci di Carnago, che può vantare anni di esperienza nel settore immobiliare e che in ogni progetto pone grande attenzione al tema della sostenibilità ambientale e della qualità costruttiva. Oltre alla realizzazione del progetto di Marnate, lo studio è disponibile per lo sviluppo di progetti abitativi nuovi.

Marnate e la frazione di Nizzolina

Con circa 8.000 abitanti, Marnate è uno dei comuni della Valle Olona e si estende su un territorio pianeggiante che sovrasta la valle del fiume, arrampicandosi verso la collina a est. Qui si trova la frazione di Nizzolina, a circa 2 km dal centro di Marnate. Storicamente legata al nome dell’albero della nocciola, Nizzolina è oggi un’area residenziale, con una parte boschiva che contribuisce a rendere la zona particolarmente piacevole per chi cerca tranquillità e contatto con la natura.

Le ville della Residenza Brembo rappresentano quindi un’opportunità unica per chi desidera vivere in un ambiente esclusivo, ma senza rinunciare alla vicinanza ai principali servizi. Con finiture di alta qualità e la possibilità di personalizzare gli spazi interni, ogni abitazione è pensata per offrire il massimo comfort in ogni stagione dell’anno.

Per maggiori informazioni sulle ville bifamiliari della Residenza Brembo, è possibile contattare l’agente immobiliare Massimo Scarpelli, che vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore e assicura assistenza e trasparenza in ogni fase della compravendita​. Nessuna mediazione richiesta, direttamente dal costruttore.

Possibilità di mutui al 100%