Opportunità e rischi: il potenziale di rimbalzo delle Small Cap in un mercato in evoluzione

Questo articolo è stato curato da Giovanni Fatta Del Bosco dello Starting Finance club dell’Università Liuc di Castellanza

Introduzione

Nel panorama finanziario, le società di modeste dimensioni quotate in borsa e con una ridotta capitalizzazione, le “small cap”, hanno spesso dimostrato di generare rendimenti superiori rispetto alle aziende più grandi nel lungo termine. Le attuali condizioni di mercato, caratterizzate da valutazioni favorevoli e segnali economici in miglioramento, potrebbero offrire nuove opportunità per gli investitori.

Un recente passato di sfide

Negli ultimi anni, l’economia globale ha subito forti scossoni che hanno spinto molti investitori a orientarsi verso titoli più stabili e consolidati, come le “large cap”. Questo ha portato a una significativa sottoperformance delle small cap rispetto alle controparti di maggiori dimensioni. Tra il 2022 e l’inizio del 2023, il Russell 2000, l’indice rappresentativo delle small cap, ha visto un netto calo, mentre lo S&P 500 ha registrato una solida crescita. Questo divario ha raggiunto livelli record, segnando un periodo difficile per le piccole capitalizzazioni, soprattutto in Europa, dove le small cap hanno toccato valutazioni storicamente basse.

Segnali di ripresa per le small cap

Nonostante le difficoltà passate, diversi fattori indicano un potenziale miglioramento per le small cap. Tra questi, il rallentamento dell’inflazione e la risoluzione dei problemi legati alla catena di approvvigionamento, fattori che stanno riducendo la pressione sui costi. Inoltre, le banche centrali potrebbero presto abbassare ancor di più i tassi di interesse, rendendo il finanziamento più accessibile per le aziende a piccola capitalizzazione. La Cina ha recentemente introdotto un pacchetto coordinato di misure di stimolo economico, che potrebbe influire positivamente sulle economie europee, legate alla domanda cinese. Infine, le attività di fusione e acquisizione sono aumentate, con società di private equity che dispongono di significative riserve di liquidità, pronte a investire in small cap sottovalutate.

Conclusione

Le small cap potrebbero essere sul punto di un rimbalzo significativo, grazie a condizioni economiche più favorevoli e ad un crescente interesse degli investitori. Tuttavia, sfruttare al meglio queste opportunità richiede un’accurata selezione e una profonda conoscenza del mercato, poiché, nonostante il loro peso ridotto nella capitalizzazione totale, le small cap coprono una vasta parte delle azioni disponibili.

Fonti: Banca d’Italia, Bloomberg