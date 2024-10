Parco del Ticino: 50 anni di tutela e innovazione per il primo Parco Regionale d’Italia

In questi giorni si stanno chiudendo le celebrazioni per i 50 anni di istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Un anno intenso di eventi, iniziati il 9 gennaio con la presentazione alla stampa di tutti gli appuntamenti in calendario per l’anno in corso.

“Cinquant’anni! Un compleanno importante nella vita di ciascuno di noi, ancora più significativo per una istituzione. Il 9 gennaio 1974 con Legge Regionale nr. 2, vedeva la luce il primo Parco Regionale d’Italia, il Parco Lombardo della Valle del Ticino, istituito per tutelare il fiume Ticino e il suo territorio, fortemente voluto da una raccolta di oltre 20.000 firme presentata alle istituzioni dai cittadini”.

Questa celebrazione ha rappresentato certamente un motivo di orgoglio da parte di Regione Lombardia, che per prima ha creduto nella istituzione di aree protette di livello regionale.

“Quando abbiamo pensato alle celebrazioni per i 50 anni del Parco del Ticino – racconta la Presidente Cristina Chiappa – non abbiamo pensato a un singolo momento istituzionale, ma abbiamo voluto che fosse un programma in grado di coinvolgere un ampio pubblico diversificato. Non potevano, così, mancare incontri di carattere tecnico per approfondire da un punto di vista tecnico-scientifico la realtà del nostro territorio ed eventi sportivi, in grado di far vivere i nostri sentieri e il nostro fiume, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere quante più persone e far conoscere la realtà del nostro parco.”

“E’ stato un anno impegnativo – continua la Presidente – sia per noi amministratori che per l’intera struttura del Parco, che oltre al lavoro ordinario si è prodigata anche nell’organizzazione e spesso anche nella gestione dei diversi eventi.”

Il ricco palinsesto di appuntamenti ha dato modo di ripercorrere insieme a tanti testimoni la storia del Parco lombardo della Valle del Ticino sotto tanti diversi punti di vista, per arrivare a mettere a sistema le sfide e le opportunità di oggi. L’occasione è stata anche preziosa per iniziare a disegnare il futuro Parco del Ticino.

“Oltre agli eventi- precisa il direttore del Parco, Claudio De Paola-, abbiamo realizzato un volume dal titolo “I miei primi 50 anni – Storia e prospettive del primo parco regionale d’Italia”, in cui abbiamo approfondito tutti gli ambiti di azione del Parco, non limitandoci a raccontarne la storia, ma individuando temi e modelli di grande attualità e prospettiva”.

In conclusione, afferma la Presidente Chiappa “Il cinquantesimo ha fatto emergere tutta la complessità di questo territorio, di oggi come di 50 anni fa. Complessità che evidenzia la grande capacità del nostro ente di confrontarsi con più attori e su più livelli e di trovare e proporre sempre soluzioni nuove e a volte anche di grande innovazione”.