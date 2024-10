Per Nora un compleanno speciale con la Polizia locale di Saronno

Insolito compleanno per Nora, una studentessa del Liceo classico Legnani di Saronno che sta partecipando allo stage iniziato nei giorni scorsi che prevede un percorso di alternanza scuola-lavoro in Municipio. In totale 30 ore, in uno degli uffici comunali che gli studenti hanno potuto scegliere in base ai loro interessi.

Nora, che insieme ad una sua compagna ha scelto l’area della Polizia locale, oggi ha compiuto gli anni ed è stata festeggiata dai “colleghi” del Comando con un mazzo di fiori e foto ufficiale con cappello da vigile.