Polizza viaggio: cos’è e come si stipula

Quando si pianifica un viaggio, spesso si tende a focalizzare l’attenzione sulla meta, su cosa dover visitare, cosa mangiare ecc. e viene trascurato un aspetto importante: la copertura assicurativa.

Tuttavia, quest’ultima rappresenta un elemento cruciale per garantire la riuscita di qualsiasi vacanza. Una polizza adeguata offre, infatti, protezione contro gli imprevisti che possono colpire ogni viaggiatore, come problemi di salute, cancellazioni, disagi legati al viaggio, furto del bagaglio, ecc. Viaggiare senza copertura può esporre a rischi economici considerevoli, specialmente in caso di emergenze che richiedono cure mediche o rimborsi per servizi non usufruiti. Approfondiamo meglio l’argomento.

Come stipulare una polizza viaggio

Se si ha intenzione di tutelarsi in caso di viaggio, è possibile scegliere l’assicurazione viaggio online oppure recarsi presso l’ufficio di una compagnia assicurativa per stipulare la polizza. In entrambi i casi è necessario considerare diversi aspetti, così da trovare la soluzione più confacente alle proprie esigenze.

In primo luogo, è bene valutare le coperture incluse nel contratto (visite mediche, ricoveri, rimpatrio d’emergenza, annullamento del viaggio per cause impreviste, perdita o furto di bagagli, servizi di assistenza e supporto, ecc.).

Altri elementi fondamentali da considerare sono le franchigie, che rappresentano l’importo che il viaggiatore deve pagare di tasca propria in caso di sinistro, e i massimali, che indicano il limite massimo che l’assicurazione rimborserà in caso di sinistro.

Un altro aspetto importantissimo da considerare riguarda l’assistenza offerta dall’assicurazione durante il viaggio. Alcune polizze, infatti, prevedono un supporto 24/7 in caso di emergenze, consentendo di contattare un operatore ovunque ci si trovi. Questo servizio può essere essenziale in situazioni critiche, come incidenti o problemi di salute all’estero, dove potrebbe essere complicato comunicare con le autorità locali o con le strutture sanitarie.

Non bisogna infine dimenticare di esaminare le cause di esclusione, ovvero gli eventi o le situazioni per i quali la polizza non offre copertura. Con l’assicurazione viaggio online è più semplice controllare tutto, mentre in caso di polizza cartacea bisogna leggere attentamente il set informativo precontrattuale.

Per chi è consigliata la polizza viaggio?

L’assicurazione viaggio online può risultare estremamente utile in diverse situazioni. Ad esempio, durante un viaggio in Paesi con un sistema sanitario diverso da quello italiano (quindi privatizzato, come negli Stati Uniti) è essenziale stipulare una polizza che copra le spese mediche. Questo tipo di copertura garantisce l’assistenza sanitaria necessaria e il pagamento diretto o il rimborso delle cure, evitando spiacevoli sorprese legate a costi elevati.

La polizza viaggio è molto utile anche per chi parte per motivi di studio o lavoro. In quest’ultimo caso, una polizza specifica, come quella business, è utile per proteggere bagagli, dispositivi tecnologici come smartphone e tablet, e per offrire rimborsi in caso di ritardi aerei o prolungamenti improvvisi del soggiorno.

Infine, per chi pianifica dei viaggi prolungati, di uno o più mesi, una polizza apposita è consigliabile per tutelare diversi imprevisti. È necessario, però, scegliere coperture pensate per durate estese, da 45 fino a 120 giorni, in grado di garantire assistenza per l’intero periodo e fornire una protezione completa durante tutto il soggiorno.