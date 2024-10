Precipita dal sentiero, morto escursionista 73enne

Un escursionista di 73 anni è deceduto in un incidente in montagna avvenuto in territorio di Valsolda, sulle alture sopra la frazione Santa Margherita e sopra il lago Ceresio.

L’uomo è scivolato mentre percorreva un sentiero: l’allarme è scattato 12.02 , sul posto il sistema Areu-118 ha inviato un mezzo dell’elisoccorso e una squadra del soccorso alpino di Lecco, oltre a una squadra dei vigili del fuoco in appoggio.

I soccorritori però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.