Villa Fogazzaro Roi: un “piccolo mondo antico” da scoprire in autunno, sulle rive del lago di Lugano

Settembre e l’autunno offrono un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi in un luogo di storia, cultura e bellezza naturale: Villa Fogazzaro Roi. Situata sulla sponda italiana del lago di Lugano (a Oria, località di Valsolda, in provincia di Como), questa dimora storica, oggi gestita dal FAI – Fondo Ambiente Italiano è un gioiello che incanta per il suo fascino senza tempo.

La villa è stata la casa di Antonio Fogazzaro, uno dei più grandi scrittori italiani dell’Ottocento, e fu proprio qui che ambientò il suo celebre romanzo Piccolo Mondo Antico. Varcare la soglia di Villa Fogazzaro Roi significa fare un salto indietro nel tempo, respirare l’atmosfera intima e suggestiva che permea ogni stanza, ancora arredata con mobili e oggetti originali appartenuti alla famiglia Fogazzaro.

L’autunno è la stagione ideale per visitare questo luogo. I colori caldi delle foglie che incorniciano il paesaggio lacustre rendono ogni scorcio una cartolina da ammirare, regalando agli occhi una serenità unica. Il giardino della villa, con le sue terrazze affacciate direttamente sulle acque tranquille del lago, invita alla contemplazione e al relax.

Villa Fogazzaro Roi non è solo un monumento storico, ma un luogo che parla al cuore, capace di far rivivere le emozioni delle pagine di Piccolo Mondo Antico. Le visite guidate permettono di scoprire la storia della villa, i segreti di ogni stanza e di conoscere meglio la vita e le opere di Antonio Fogazzaro, in un contesto che sembra sospeso tra passato e presente.

Con l’arrivo dell’autunno, il clima mite e l’atmosfera tranquilla rendono settembre e ottobre i mesi perfetti per una visita. Questo periodo, lontano dalla frenesia estiva, consente di vivere appieno la quiete del lago e il fascino discreto della villa, godendo di una dimensione più intima e raccolta.

«Invitiamo tutti coloro che desiderano scoprire un luogo di straordinaria bellezza a visitare Villa Fogazzaro Roi – commentano dal FAI -. Questo tesoro è stato preservato e valorizzato offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare un angolo di storia italiana in un contesto naturalistico di rara suggestione. Non perdete l’occasione di visitare questo Bene del FAI durante l’autunno e lasciatevi affascinare dal suo charme senza tempo».