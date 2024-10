Provano a passare l’esame della patente con cuffiette e cellulare, in tre denunciati a Como

Non avevano studiato e cercavano “l’aiuto da casa”. Ma quello che stavano affrontando non era un telequiz, bensì l’esame di guida teorico alla Motorizzazione civile di Como.

I tre – un 34enne egiziano residente a Saronno, un 26enne di Rho e un 32enne peruviano di Villasanta – hanno insospettito gli esaminatori per il loro trafficare mentre si apprestavano ad affrontare l’esame. Gli ispettori della Motorizzazione hanno così chiamato la Polizia di Stato che ha identificato e controllato i tre, scoprendo l’ingegnosa organizzazione allestita dai tre per passare la prova: cellulari in collegamento con un suggeritore esterno, sistemi video e audio miniaturizzati celati nelle magliette, un auricolare e batterie esterne per alimentare il tutto.

A uno dei tre è stata anche trovata una patente intestata ad una donna che ne aveva denunciato lo smarrimento. Per tutti è scattata la denuncia a piede libero per la violazione dell’articolo 1 della Legge 575 del 1925 che punisce chiunque imbrogli in sede di esame o concorso, e per quello con la patente indebitamente detenuta anche la denuncia per falso.