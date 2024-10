Remco Evenepoel, vincitore a Legnano nel 2021, al via della Coppa Bernocchi

Ci sara’ anche Remco Evenepoel alla Coppa Bernocchi di lunedi’ 7 ottobre, arricchendo ancor piu’ una gia’ ricca start-list. Sua la vittoria per distacco nella giornata piovosa del 2021 sull’arrivo di viale Toselli.

Il campione belga ha vinto da extraterrestre la prova in linea maschile dei Mondiali australiani di ciclismo riportando il Belgio all’oro iridato a 10 anni di distanza dal sigillo nel 2012 del ‘Principe’ Philippe Gilbert. Per lui, una ciliegina sulla torta, nel 2022, già re in stagione di Liegi-Bastogne-Liegi, Clásica San Sebastián e della Vuelta a España.

Nel 2023, Evenepoel ha conquistato per la seconda volta consecutiva il successo alla Liegi-Bastogne-Liegi, precedendo il britannico Thomas Pidcock e il colombiano Santiago Buitrago. Poi ha partecipato al Giro d’Italia, vincendo due tappe prima di ritirarsi con la maglia rosa a causa della positività al Covid-19.

Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per Evenepoel, sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura alla clavicola riportata nel Giro dei Paesi Baschi. Il belga è caduto anche nel finale della quinta tappa del Giro del Delfinato. Successivamente ha debuttato al Tour de France, diventando il miglior giovane e arrivando terzo nella classifica generale alle spalle di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard

Mai nella storia un corridore è riuscito a vincere sia la gara in linea che quella contro il tempo a un’Olimpiade. Mai fino a oggi s’intende, perché Remco Evenepoel ha riscritto la storia dei Giochi e del ciclismo in generale, conquistando il secondo oro a Parigi 2024 dopo quello ottenuto a cronometro.

180 i corridori al via lunedì 7. Tra i favoriti anche il francese Benjamin Thomas, medaglia d’oro olimpica nell’omnium a Parigi 2024; Michael Matthews, velocista australiano; Marc Hirschi, svizzero annunciato in gran forma. Tra gli italiani, da citare Consonni, Bettiol, Oldani e Nizzolo.