Rescaldina tra le 1.700 piazze italiane di Urban Nature con l’associazione Noi X

Tappa a Rescaldina con l’associaizone Noi X per Urban Nature, iniziativa promossa dal WWF per «rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e l’importanza di promuovere azioni virtuose da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani, anche a beneficio della salute e sicurezza delle comunità».

«Qualche mese fa – spiegano dall’associazione Noi X – siamo stati contatti da WWF Italia per provare ad organizzare la giornata Urban Nature svoltasi poi effettivamente, in collaborazione con i nostri volontari, nell’ultimo fine settimana di settembre. Non possiamo negare che questa richiesta ci è parsa fin da subito un grande riconoscimento, da parte della più autorevole organizzazione esistente, della nostra vicinanza alle tematiche ambientali e di sostenibilità che fanno parte del DNA dell’associazione Noi X e dei suoi aderenti, perseguite in tutte le nostre azioni ogni giorno».

«Desideriamo quindi ringraziare WWF per la preferenza accordataci, la loro spettacolare organizzazione che ha permesso anche a Rescaldina di far parte delle 1700 piazze dove si è svolto l’evento, Antonella che da Treviso ci è stata vicina con la sua infinita gentilezza, tutti noi volontari e sostenitori e per finire le tantissime persone che hanno liberamente contribuito alla riuscita di questa iniziativa».