Ritrovato il cercatore di funghi varesino disperso a Varzo, ha trascorso la notte in un rifugio di fortuna

Sono terminate in queste ore le ricerche del settantaseienne originario di Varese cercatore di funghi che da ieri sera era disperso in val Divedro nel Comune di Trasquera frazione Fraccia.

L’uomo è stato avvistato in località Gebbo in buone condizioni di salute nel Comune di Varzo e recuperato dai soccorritori dopo che l’uomo ha trascorso la notte in un rifugio di fortuna e camminato per i boschi della zona. Si erano perse le sue tracce nel pomeriggio di domenica 6 ottobre attorno alle 15 quando, in compagnia dei propri famigliari, stava cercando funghi.

Sul posto hanno partecipato alle ricerche da ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Verbania, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i volontari del Soccorso alpino di Varzo e della delegazione Valdossola. Il dispositivo di soccorso ha visto impegnati circa una trentina di soccorritori anche con unità cinofile, droni e con l’unità di crisi logistica dislocata nella pineta della Sotta.