Ubriaco quattro volte il limite consentito: al volante con la figlia minore si schianta contro un muro a Montecrestese, nell’Ossola

I carabinieri della Stazione di Varzo hanno denunciato un 42enne residente in Ossola per guida in stato di ebrezza, dopo che l’uomo, sabato notte, all’altezza della galleria di Montecrestese sulla statale 337 era rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo. A bordo dell’auto c’era anche la figlia minorenne, quando il padre, alla guida del mezzo in stato d’ebrezza e con le condizioni meteorologiche decisamente pessime, ha perso il controllo della propria autovettura ed è uscito fuori strada finendo la corsa contro un muro. Fortunatamente sia il padre che figlia non hanno riportato ferite nell’impatto e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Quando i militari della stazione di Varzo sono giunti sul posto, l’uomo è apparso palesemente alterato dall’abuso di alcolici e, sottoposto alla prova etilometrica ha palesato un valore di 2,20 g/l, oltre quattro volte il limite consentito. L’alto tasso alcolico riscontrato all’uomo ha comportato non solo il ritiro della patente di guida e la denuncia alla Procura della Repubblica di Verbania, ma anche il sequestro dell’auto per la successiva confisca.

Sempre nell’ultimo fine settimana i carabinieri della Compagnia di Domodossola sono dovuti intervenire anche per un altro incidente stradale provocato da un automobilista ubriaco. È successo lungo la rete viaria del capoluogo Ossolano, dove un 58enne, alla guida della propria auto, si è scontrato con un’altra auto condotta da un giovane 26enne. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’impatto. All’arrivo dei Carabinieri il 58enne mostrava chiaramente sintomi da abuso di alcolici e, sottoposto al controllo con etilometro, ha evidenziato un tasso pari a 1,68 g/l. Anche per lui, avendo superato il limite di 1,5 g/l, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria e al ritiro di patente, è stato disposto il sequestro dell’autovettura per la confisca.

Nell’ultima settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno controllato complessivamente 1.413 veicoli e 2.151 persone accertando 16 violazioni per guida in stato di ebrezza. Sette conducenti sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria poiché sorpresi alla guida di veicoli con un tasso alcolemico che in alcuni casi ha superato il valore di 2 g/l. e 9 sono state segnalate alla Prefettura. Due automobilisti sono stati invece denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi al test antidroga mentre 6 le persone segnalate amministrativamente alla Prefettura di Verbania quali assuntori di sostanze stupefacenti. Infine due sono state le denunce in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di altrettanti automobilisti, entrambi con qualche precedente penale, poiché trovati in possesso, sulla loro autovettura, di un coltello a serramanico con una lama da 10 centimetri e una mazza da golf.