Incendio nella notte su un treno merci: chiusa la linea internazionale del Sempione

Notte movimentata sulla linea ferroviaria internazionale del Sempione. Intorno alla mezzanotte, a seguito di una segnalazione da parte del capo stazione di Iselle, le squadre dei vigili del fuoco del Comando del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenute presso la stazione di Varzo, sulla tratta Briga–Domodossola, per un incendio a bordo di un treno merci in transito.

A prendere fuoco è stato un vagone porta-container, che trasportava oggetti metallici. Sul posto sono giunte due squadre VVF con APS (autopompa serbatoio) dai distaccamenti di Domodossola e Varzo, oltre a una squadra di supporto con ABP (autobotte pompa) dalla sede centrale di Verbania.

Il personale di RFI ha subito interrotto l’alimentazione elettrica della linea e bloccato il traffico ferroviario per permettere l’intervento in sicurezza. Le fiamme sono state domate senza conseguenze per le persone e il vagone è stato messo in sicurezza.

L’episodio ha comportato la chiusura temporanea della linea ferroviaria internazionale del Sempione (tratta Briga-Domodossola) alle 23.40 circa con riapertura alle ore 6.50 di venerdì in entrambe le direzioni, con disagi alla circolazione. In corso gli accertamenti sulle cause del rogo.