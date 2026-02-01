A Domodossola follia in condominio: minaccia uno sconosciuto con un grosso coltello
Un trentaduenne è stato denunciato dalla Polizia di Frontiera dopo aver aggredito verbalmente e inseguito un visitatore "reo" di non risiedere nello stabile. Sequestrata l'arma utilizzata per l'intimidazione
Poteva trasformarsi in tragedia l’incontro casuale avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un condominio di Domodossola. Un uomo, che si era recato nello stabile semplicemente per fare visita a una conoscente, si è ritrovato nel mirino della furia incontrollata di un residente, un cittadino straniero di 32 anni a lui completamente sconosciuto.
L’aggressione immotivata
Secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressore avrebbe bloccato la vittima nell’androne, intimandogli in modo aggressivo di allontanarsi poiché non residente nel palazzo. Nonostante i tentativi della vittima di spiegare la propria presenza, il trentaduenne è passato dalle parole ai fatti: prima lo ha afferrato con forza per un polso e poi, quando l’ospite è riuscito a divincolarsi, ha estratto un coltello di grosse dimensioni.
La fuga e l’intervento della Polizia
Sotto la minaccia della lama, la vittima è stata costretta a fuggire precipitosamente lungo le scale, inseguita dall’aggressore fino all’uscita dell’edificio. Una volta in strada e al sicuro, l’uomo ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.
Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Polizia di Stato del Settore di Frontiera di Domodossola. Gli agenti sono riusciti a individuare l’aggressore e, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato l’arma, successivamente riconosciuta dalla vittima come quella utilizzata durante il folle inseguimento.
I provvedimenti giudiziari
L’aggressore è stato accompagnato negli uffici di polizia e, al termine degli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verbania. Dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.
