Varese News

Italia/Mondo

A Domodossola follia in condominio: minaccia uno sconosciuto con un grosso coltello

Un trentaduenne è stato denunciato dalla Polizia di Frontiera dopo aver aggredito verbalmente e inseguito un visitatore "reo" di non risiedere nello stabile. Sequestrata l'arma utilizzata per l'intimidazione

Generico 26 Jan 2026

Poteva trasformarsi in tragedia l’incontro casuale avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un condominio di Domodossola. Un uomo, che si era recato nello stabile semplicemente per fare visita a una conoscente, si è ritrovato nel mirino della furia incontrollata di un residente, un cittadino straniero di 32 anni a lui completamente sconosciuto.

L’aggressione immotivata

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressore avrebbe bloccato la vittima nell’androne, intimandogli in modo aggressivo di allontanarsi poiché non residente nel palazzo. Nonostante i tentativi della vittima di spiegare la propria presenza, il trentaduenne è passato dalle parole ai fatti: prima lo ha afferrato con forza per un polso e poi, quando l’ospite è riuscito a divincolarsi, ha estratto un coltello di grosse dimensioni.

La fuga e l’intervento della Polizia

Sotto la minaccia della lama, la vittima è stata costretta a fuggire precipitosamente lungo le scale, inseguita dall’aggressore fino all’uscita dell’edificio. Una volta in strada e al sicuro, l’uomo ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Polizia di Stato del Settore di Frontiera di Domodossola. Gli agenti sono riusciti a individuare l’aggressore e, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato l’arma, successivamente riconosciuta dalla vittima come quella utilizzata durante il folle inseguimento.

I provvedimenti giudiziari

L’aggressore è stato accompagnato negli uffici di polizia e, al termine degli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verbania. Dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.