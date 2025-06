Picchia la moglie davanti alle figlie: arrestato 48enne a Domodossola

È finito in manette nella serata di martedì 4 giugno un 48enne residente a Domodossola, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia cittadina con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’intervento è avvenuto a seguito della telefonata di un vicino di casa, che ha allertato la centrale operativa dei Carabinieri segnalando una lite violenta proveniente da uno degli appartamenti dello stabile. La pattuglia è giunta sul posto in pochi minuti, individuando l’appartamento e bussando alla porta.

Ad aprire è stato l’uomo, che ha cercato di minimizzare l’accaduto, parlando di un semplice litigio con la moglie per motivi legati al lavoro. Tuttavia, poco dopo, da una delle stanze è uscita la donna, visibilmente scossa, in compagnia delle due figlie minori. Sul suo collo erano ben visibili ecchimosi compatibili con un’aggressione fisica.

Alla vista dei militari, la donna ha trovato il coraggio di parlare. In stato di shock, ha raccontato non solo quanto appena accaduto, ma anche la lunga serie di violenze subite nel tempo. Secondo quanto riferito, la relazione con il 48enne è stata segnata, fin dall’inizio, da comportamenti violenti e vessatori, sia fisici che verbali.

Tre anni fa la donna aveva anche tentato di ricominciare altrove, lasciando Domodossola e trasferendosi in un altro comune della provincia di Verbania, nel tentativo di sottrarsi ai maltrattamenti e proteggere le figlie. Una scelta difficile, dettata dalla paura, ma anche dal desiderio di dare un futuro sereno alle bambine.

Successivamente, nella speranza che il marito cambiasse atteggiamento per amore delle figlie, aveva accettato di tornare a vivere con lui. Una decisione che purtroppo non ha portato alcun miglioramento: la violenza è continuata e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, gli episodi erano frequenti e mai denunciati fino a quel momento.

I Carabinieri, dopo aver ascoltato la donna e raccolto tutti gli elementi, hanno proceduto all’arresto dell’uomo, confermando un quadro di maltrattamenti protratti nel tempo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di Verbania, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e ha dato una prima risposta concreta a una vicenda che, come tante, rischiava di restare sommersa. Il caso evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza dei cittadini nelle segnalazioni e del supporto delle forze dell’ordine nel tutelare le vittime di violenza domestica, soprattutto quando ci sono minori coinvolti.