Malore fatale in Val Bognanco: muore escursionista 54enne di Domodossola

Tragedia questa mattina nella zona dei Laghi di Campo, in alta Val Bognanco, dove un escursionista 54enne di Domodossola, P.V. le iniziali, è stato colto da un malore improvviso durante un’escursione in compagnia di amici.

Nonostante i tentativi immediati di rianimazione da parte dei compagni di gita e l’immediata richiesta di soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico dell’eliambulanza giunto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Nel frattempo, le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Bognanco si sono attivate per raggiungere la zona a piedi, mentre l’eliambulanza ha imbarcato due militari del SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) per il trasporto in quota e l’esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria connesse al decesso.