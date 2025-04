Frana nella notte nel Verbano Cusio Ossola a Beura-Cardezza: materiale roccioso si riversa in una cava

Attimi di paura nella tarda serata di ieri, sabato, a Beura-Cardezza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove intorno alle ore 22:00 si è verificata una frana in via alle Cave. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, allarmati da un forte boato e dal rumore di pietre in caduta. Sul posto sono intervenute immediatamente squadre dei vigili del fuoco provenienti da Domodossola e Villadossola con due autopompe serbatoio, e una squadra dalla sede centrale con torre faro per l’illuminazione dell’area.

Il materiale roccioso si è riversato all’interno di una cava, senza interessare abitazioni civili e fortunatamente senza coinvolgere persone. Tuttavia, la frana risulta ancora in movimento. Le operazioni dei vigili del fuoco sono durate circa tre ore: è stata messa in sicurezza l’area e sono iniziate le attività di verifica e monitoraggio della zona interessata.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Crevoladossola, un rappresentante dell’amministrazione comunale e la protezione civile. Questa mattina, alle 7:30 circa, i vigili del fuoco del comando di Verbania sono tornati sul posto per proseguire le operazioni di controllo e valutazione del rischio.

L’area resta sotto osservazione per prevenire ulteriori cedimenti, mentre si valuta l’estensione dei danni e l’eventuale necessità di ulteriori interventi.