Rovera all’ultima tappa del WEC 2024: “Vogliamo un podio”

Il 2024 non è stato sempre un anno fortunato per Alessio Rovera, molto veloce e abile in pista ma spesso alle prese con problemi “esterni” che ne hanno in parte minato i risultati finali nelle gare endurance. Il varesino, pilota ufficiale della Ferrari, ha tuttavia riaperto la propria bacheca conquistando il titolo Pro-Am della ELMS, serie internazionale disputata con i prototipi.

Un risultato, quello arrivato a Portimao, che ha dato ulteriore “sprint” a Rovera in vista dell’ultimo appuntamento stagionale nel Mondiale Endurance, in programma in Bahrain. Rovera torna a bordo di una Ferrari 296 GT per disputare la “8 Ore” su un tracciato che in passato gli ha regalato grandi soddisfazioni: proprio a Sakhir ha infatti vinto i suoi titoli nel WEC nel 2021 (GTE Pro-Am) e nel 2022 (LMP2 Pro-Am).

Questa volta Rovera e i suoi compagni (il francese François Heriau e l’anglo-americano Simon Mann) non hanno possibilità di centrare il titolo assoluto già nelle mani del terzetto alla guida della Porsche #92 del team Manthey Purerxing (Malykhin, Sturm, Bachler). L’obiettivo è quindi di concludere il campionato tra i primi cinque equipaggi (la Ferrari #55 Vista-AF Corse ora è sesta) salendo finalmente sul podio di giornata.

«Fare previsioni e pronostici è sempre complicato, ma in Bahrain arriviamo senza assilli di classifica e vogliamo puntare al podio, risultato che ci manca in questa edizione del WEC e che avremmo meritato in altre gare. Dovremo fare attenzione al degrado delle gomme, perché farà caldo, e ai track limits perché le penalità possono compromettere il risultato finale ma ci faremo trovare pronti con tutta la squadra».

PORSCHE, TOYOTA E FERRARI PER IL TITOLO HYPERCAR

La “8 Ore del Bahrain” è decisiva per assegnare il titolo principale del WEC, quello della classe regina delle Hypercar dove tutto è ancora incerto. Alla vigilia della corsa mediorientale ci sono ancora tre vetture in lizza per il successo anche se la Porsche #6 di Lotterer, Vanthoor, Estre ha 150 punti ed è in netto vantaggio sia sulla Ferrari #50 (Fuoco-Nielsen-Molina) che ha 115 punti, sia sulla Toyota #7 (De Vries-Kobayashi-Conway) che ne ha 113. La corsa assegna 38 punti ai vincitori più uno per la pole position ma questo genere di gare ha spesso regalato sorprese, anche visto l’alto numero di vetture in pista.

LA GARA

L’ultima tappa del FIA WEC vede in lizza 36 vetture, suddivise esattamente a metà tra Hypercar e GT3. L’evento prende il via giovedì 31 con le prove libere; venerdì 1 FP3 e qualifiche delle due categorie. Sabato 2 novembre alle 14 locali (le 12 in Italia) semaforo verde: si girerà sino alle 22 del Bahrain, le 20 nostrane.