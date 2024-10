Sbanda e va a sbattere contro il guardrail, soccorsi sulla Varesina a Vedano Olona

Traffico rallentato e qualche coda all’ora di pranzo sulla Varesina, per un incidente senza gravi conseguenze ma che è accaduto in punto critico della viabilità, subito dopo il curvone che dalla grande rotonda di Vedano immette sulla Varesina in direzione Tradate.

Per cause ancora in corso di accertamento, complice probabilmente la pioggia che in quel momento cadeva forte, un’auto ha sbandato ed è andata a sbattere contro il guardrail.

A bordo una donna di 48 anni, fortunatamente uscita illesa dall’incidente. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i soccorsi medici inviati dalla Croce Rossa di Varese.