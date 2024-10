“Segnalibri d’Autunno”: a Sesto Calende gli incontri con gli scrittori

È ancora tempo di libri a Sesto Calende. Nell’ultimo weekend di ottobre torna Segnalibri d’Autunno, l’ormai tradizionale ciclo di incontri con gli scrittori promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Sesto Calende in collaborazione con la libreria Ubik di Piazza Garibaldi, a pochi passi dal Ticino.

Il primo degli appuntamenti in rassegna sarà ospitato nella biblioteca del municipio e avrà come protagonista la scrittrice sarda Cristina Caboni, che alle 18 di venerdì 25 ottobre presenterà il suo ultimo romanzo edito da Garzanti La ragazza senza radici. Nella sua nuova pubblicazione Caboni, autrice del bestseller Il sentiero dei profumi, racconta il mondo del vino e della viticultura, dove «si intrecciano i sogni e le paure della protagonista Adeline».

La rassegna prosegue poi con i celti del Verbano, la suspence dei racconti gialli, ma anche la violenza di genere e la storia di determinazione di Giovanni Ludovico Montagnani dopo l’incidente in Valle Antrona. Gli incontri si protrarranno fino a fine novembre, con altri cinque eventi che si svolgeranno su tutto il territorio culturale sestese, ovvero la biblioteca civica, il museo archeologico, la sala consiliare e Piazza De Cristoforis.

I prossimi appuntamenti

La rassegna proseguirà con altri cinque eventi. Il calendario in programma fino alla fine di novembre:

giovedì 7 novembre, il museo archeologico vedrà come protagonista Giancarlo Minella, presidente dell’associazione culturale Terra Insubre con I Celti della Valle del Ticino, nato dalla collaborazione tra Parco lombardo della Valle del Ticino, Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore, e l’Associazione Culturale Terra Insubre, da sempre impegnata a diffondere la conoscenza e la cultura dei popoli celtici, germanici e alpini che hanno caratterizzato il nostro territorio.

– domenica 10 novembre ore 11, ancora in collaborazione con Ubik di Sesto Calende, la Biblioteca ospiterà lo scrittore milanese Alessandro Robecchi con il suo nuovo bestseller edito da Rizzoli Le verità spezzate, un giallo nel giallo costruito in un raffinatissimo meccanismo di specchi, di vittime e colpevoli che ci interroga sui confini labili e sfumati della verità.

– sabato 16 novembre dalle ore 10:30, da Piazza De Cristoforis alla Biblioteca, sarà il turno di Biblioteche Vagabonde – di libri che viaggiano, di storie che restano, un giro del mondo teatrale ispirato ai libri di viaggio di Giulia Tabacco e messo in scena da Michela Prando.

– giovedì 21 novembre alle ore 18:00 la Biblioteca ospiterà Giovanni Montagnani, atleta endurance con un dottorato in elettronica nucleare e attivista per il clima, autore di Dopo l’incidente, una storia di alpinismo, di incidenti e di cambiamenti che ci insegna che superare gli ostacoli più complessi non è impossibile, per se stessi e per il mondo;

– domenica 24 novembre alle ore 17:00, la Biblioteca ospiterà in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le scrittrici Sara Magnoli, Francesca Battistella, Sabina Bruschi, Alice Mainardi e Paola Varalli, che con l’opera letteraria a più mani dal titolo Nell’aria che si leva, presenteranno storie di violenze credute amori e orizzonti che si allargano per cancellare inutili pregiudizi.