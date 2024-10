Si lancia nel lago a Bodio Lomnago e viene salvato dai carabinieri

Una debolezza dettata da un momento di sconforto e la scelta di farla finita lanciandosi nel lago: acqua fredda che comincia ad essere pericolosa poiché fa abbassare rapidamente la temperatura corporea. E difatti l’hanno trovato così, in ipotermia, i carabinieri della Compagnia di Varese: un sessantenne che stamani, alle prime luci dell’alba, è stato salvato dall’Arma.

L’allarme è scattato intorno alle 7.30 quando sul posto oltre ai militari della Stazione di Azzate sono arrivati anche i vigili del fuoco e il soccorso sanitario: sull’ambulanza l’uomo è stato riscaldato, visitato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Varese dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Un episodio che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi, grazie al rapido intervento dei carabinieri che non hanno esitato a lanciarsi nel lago per salvare una vita.